publié le 07/09/2018

Manuel Valls candidat à la mairie de Barcelone ? L'ancien Premier ministre était en visite en Catalogne jeudi 6 septembre, et ses intentions sont de plus en plus claires. Mais l'atterrissage risque pourtant d'être compliqué.



Accueilli par une nuée de micros et de caméras, Manuel Valls a refusé de s'exprimer en français, seulement en catalan. Aucune allusion à une possible candidature, mais pendant près d'une heure et demi, l'actuel député de l'Essonne a défendu sa vision d'une Catalogne attachée à l'Espagne, devant un auditoire conquis d'avance.

Il sait pourtant qu'il lui en faudra davantage pour s'imposer sur la scène politique locale. "Vous n'en avez pas voulu, alors pourquoi on en voudrait ?", interroge un habitant au micro de RTL. "On veut quelqu'un qui vive ici, pas à Paris, explique une Barcelonaise. Il ne connaît rien des gens, de leurs inquiétudes. En fait, ce type est juste un opportuniste."

Interrogé récemment à la télévision sur le nombre de quartiers que compte la ville de Barcelone, Manuel Valls avait été incapable de répondre. S'il choisit finalement d'être candidat, il lui reste encore 9 mois pour se préparer aux élections du 26 mai prochain.