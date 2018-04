Manuel Valls pourrait présenter sa candidature à la mairie de Barcelone

et AFP

publié le 20/04/2018 à 16:38

Manuel Valls à la mairie de Barcelone ? L'ancien Premier ministre français a annoncé vendredi 20 avril "réfléchir" à être candidat pour le parti de centre droit en 2019 Ciudadanos, après la question d'un journaliste à la télévision publique TVE.



"En tant qu'enfant de Catalan, né à Barcelone, (...) je veux aussi donner à la Catalogne et à l'Espagne ce qu'elles m'ont offert : mes origines, c'est aussi une forme de générosité", a-t-il expliqué en espagnol, évoquant son engagement contre le séparatisme en Catalogne.

Manuel Valls, ancien chef du gouvernement, est né espagnol, a grandi à Barcelone et a été naturalisé français. Réélu député de l'Essonne en juin 2017, il a quitté le Parti socialiste et siège en étant apparenté à La République en Marche.

Manuel Valls a-t-il le droit de se présenter en Espagne ?

Albert Rivera, chef du parti de centre droit espagnol Ciudadanos, a réagit en indiquant que son parti est "ouvert au talent" et que M. Valls serait bien meilleur maire que l'actuelle maire de Barcelone, Ada Colau, ancienne militante du droit au logement élue en 2015. Mais il a ajouté avec prudence qu'il "y a des primaires" avant la constitution des listes.



Les prochaines élections municipales auront lieu en mai 2019 en Espagne. Manuel Valls, qui n'a plus la nationalité espagnole, a le droit de se présenter aux élections municipales espagnoles en tant que citoyen européen. Tout citoyen de l'Union européenne peut en effet voter présenter sa candidature aux élections municipales d'un autre État membre que son pays d'origine, dans les mêmes conditions que les nationaux.



Manuel Valls étant député, une loi de 2014 lui interdit en revanche de cumuler son mandat avec une fonction de maire, et l'obligerait à choisir entre les deux. Mais la loi en question ne précise pas si elle s'applique aussi à ce cas qui serait peu commun, un mandat cumulé à l'étranger.