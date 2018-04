Manuel Valls attend un "plan audacieux contre la pauvreté"

et AFP

publié le 29/04/2018 à 00:13

L'ex-Premier ministre Manuel Valls a réaffirmé samedi 28 avril dans une tribune publiée en ligne par Le Parisien son "soutien" à Emmanuel Macron, même s'il souhaite que les partenaires sociaux soient "davantage associés aux réformes", et attend un "plan audacieux contre la pauvreté".



"Je crois dans les réformes qu'il a lancées. Il poursuit indéniablement un mouvement que j'avais engagé dès 2014 : la baisse des charges des entreprises, des impôts pour les ménages, la réforme du droit du travail et celle de la SNCF", écrit l'ancien Premier ministre.

"Je veux simplement que la fonction publique soit respectée et que les partenaires sociaux - notamment les syndicats réformistes - soient davantage associés aux réformes. Et j'attends un plan audacieux contre la pauvreté à travers une refonte de nos minima sociaux", poursuit le député de l'Essonne, qui siège avec le groupe LREM à l'Assemblée.

"Aujourd'hui ses positions sont les miennes"

"Il faut répondre à l'attente puissante de justice sociale", résume l'ancien socialiste. Manuel Valls, qui ne "regrette rien" un an après l'élection présidentielle, apprécie "l'incarnation de la fonction" par Emmanuel Macron, "sa fermeté", qu'il a, selon lui, démontrée au sujet de la Syrie.



Il se félicite en outre que sur certains sujets régaliens, Emmanuel Macron se soit rapproché de ses positions. "Sur les fondements mêmes du terrorisme, sur la menace qui pèse sur notre pays et avec laquelle nous allons vivre, sur le défi migratoire, si hier il y a eu des oppositions et des divergences, aujourd'hui ses positions sont les miennes", assure-t-il.

Divergence sur la laïcité

Mais Manuel Valls ne partage malgré tout "pas toutes (les) prises de position" d'Emmanuel Macron. "Je continue de croire que le président de la République doit être davantage l'héritier de notre tradition républicaine sur la question fondamentale de la laïcité. Sur ce sujet comme sur d'autres, je continuerai à m'exprimer librement", promet-il.



Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait notamment pris ses distances avec les propos tenus à Munich en février 2016 par Manuel Valls sur la crise des réfugiés, ou sur son affirmation selon laquelle en matière de djihadisme "expliquer c'est déjà vouloir un peu excuser".