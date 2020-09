Éric Dupond-Moretti, habile nouveau ministre ou ancien avocat hargneux ?

publié le 30/09/2020 à 09:13

Qui est donc le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti ? Il y a plusieurs Éric Dupond-Moretti. Il y a le nouveau ministre qui prend du plaisir en politique, ça se voit et qui répète à longueur de temps qu’il défend les magistrats.

Il y a l’ancien avocat qui voue une haine tenace à ces mêmes magistrats et qui n’a pas décidé de les lâcher. L’ancien et le nouveau Dupond-Moretti partage le même talent oratoire et une finesse sans pareil pour appréhender et jauger d’un coup d’œil les faiblesses d’un adversaire.

Le redoutable avocat est devenu un redoutable politique. C’est indéniable mais ce n’est pas aussi simple. Éric Dupond-Moretti mène deux combats. Il s’attaque à la lenteur de la justice et son manque de moyen, insupportable pour les citoyens

Renforcer les tribunaux et enfoncer les juges

Il est bien servi par un budget sans limite, nous l’évoquions hier, mais dans le même temps Éric Dupond-Moretti s’attaque aussi aux magistrats qui ne répondent jamais de leurs erreurs et qui auraient l’immense défaut de tous sortir du même moule. Les fameux petits pois de Nicolas Sarkozy, nous en sommes toujours là. Éric Dupond-Moretti joue l’opinion, contre les juges. C’est assez facile car l’opinion est très critique avec la justice.

Renforcer les tribunaux et enfoncer les juges : ce "en même temps" lui vaut la tribune cinglante des 2 plus hauts magistrats du pays. Chantal Arens et François Molins en appellent à Emmanuel Macron pour garantir l’indépendance de la justice.

Dupond-Moretti peut être aussi sage qu’il est excessif

Il y a donc plusieurs Éric Dupond-Moretti ? Oui et ça ne s’arrête pas là. Le nouveau ministre est un redoutable politique pour aller chercher Marine Le Pen, Xavier Bertrand et plus généralement tous ceux qui sont d’une manière ou d’une autre sur la route d’Emmanuel Macron.

Éric Dupond-Moretti est féroce contre ses nouveaux adversaires mais il est aussi être férocement modéré. L’ensauvagemment, il a dit ce qu’il pensait de ce mot rabâché par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. L’émotion, les bas instincts, les solutions simplistes,

Il n’en veut pas. Éric Dupond-Moretti peut être aussi sage qu’il est excessif. Sera-t-il le ministre d’une vraie réforme et d’un changement profond ou le bateleur contre les populistes, tête de gondole d’une macronie, en mal de diversité et de grande gueule ?

Au vu de l’appétit et de l’énergie d’Éric Dupond-Moretti, Nous pourrions répondre tout ça à la fois mais il reste à peine une quinzaine de mois utiles. C’est trop court pour tout faire. Maître Temine ne sera pas sans doute pas d’accord avec moi. Ça tombe bien, la défense a toujours le dernier mot.