Prime Macron : qui en bénéficie et comment la toucher

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, renommée en août dernier prime de partage de la valeur (PPV) et appelée "prime Macron", a profité à 730.000 salariés avec un montant moyen de plus de 710 euros depuis un triplement de son plafond à 6.000 euros cet été, se prévaut le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, jeudi 10 novembre. En 2021, près de quatre millions de salariés étaient concernés avec un montant moyen de 506 euros.

"Ce que je constate, c’est qu’elle marche, donc on a toujours intérêt à pérenniser ce qui marche", a défendu le ministre sur France 2. Elle est d'ores et déjà renouvelée pour 2023 (loi du 16 août 2022).

Pour y souscrire, il faut être salarié en contrat de travail, intérimaire mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, agent public ou travailleur handicapé lié à un ESAT par un contrat de soutien et d'aide par le travail. À savoir : cette prime reste facultative. Son versement dépend d'une décision prise par l'employeur ou d'un accord d'entreprise.

La prime est totalement exonérée des prélèvements sociaux et fiscaux jusqu'à fin 2023 lorsqu'elle est versée à des salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC. Mais les conditions évolueront à l'horizon 2024 : elle sera notamment assujettie à l'impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2024.

