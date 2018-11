Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron évoque "son immense fierté"

publié le 04/11/2018 à 13:08

Le chef de l'État a salué "une étape historique". Emmanuel Macron s'est exprimé ce dimanche 4 novembre après les résultats quasi-définitifs du référendum d'autodétermination. Le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix. Le président de la République a fait part de son "immense fierté que nous ayons passé ensemble cette étape historique".



Emmanuel Macron a salué une "campagne responsable, veillant à chaque instant à éviter les tensions et préserver l'acquis de 30 ans de dialogue et de paix". "Avec le gouvernement, nous avons tenu à la neutralité de l'État dans cette consultation. Nous avons garanti la loyauté et la sincérité de ce scrutin", a ajouté le chef de l'État, qui a évoqué la présence d'observateurs venant des Nations Unies et des pays voisins.

"Les électeurs on pu choisir sereinement", a-t-il poursuivi. "Il se sont exprimés majoritairement pour que la Nouvelle-Calédonie reste française (...) et je dois dire la fierté que la majorité des Calédoniens aient choisi la France. C'est une marque de confiance dans la République française, dans son avenir et dans ses valeurs"; a continué Emmanuel Macron.

Une participation "exceptionnelle"

Il a également désigné les seuls vainqueurs de ce référendum : "Le processus en faveur de la paix et l'esprit de dialogue", tout en soulignant la participation "exceptionnelle" des Calédoniens à ce scrutin. En effet, le taux de participation s'élevait à 73,68% à la fermeture des bureaux de vote.



Dans son allocution, le chef de l'État n'a pas oublié les électeurs en faveur de l'indépendance. "Je mesure leur déception", a-t-il déclaré. "Mais à ceux-là, je veux dire que l'État est engagé aux côtés de la Nouvelle-Calédonie pour garantir dans la durée la dignité de toutes les composantes de la société autour des valeurs de liberté, égalité et fraternité".