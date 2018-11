publié le 04/11/2018 à 08:39

Les Néo-Calédoniens se sont massivement rendus aux urnes pour le référendum sur l'indépendance de l'archipel du Pacifique. À une heure de la fermeture des bureaux de vote, l'affluence s'établissait à 73,68% de votants. Une participation beaucoup plus élevée que pour les élections provinciales. Un chiffre que salue Sonia Backès, présidente Les Républicains de l'archipel, invitée de RTL ce dimanche 4 novembre.



Cette dernière, qui a milité pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans le giron français, est suspendue aux résultats et salue "une mobilisation historique qui correspond au caractère historique de ce scrutin". Il y a eu une "très forte participation, je pense que c'est bon signe pour la démocratie", poursuit-elle. Si Sonia Backès est partisane du "non", elle souligne l'importance de tendre la main aux militants indépendantistes.

"Respectons le combat qui a été mené par les indépendantistes", énonce-t-elle. Et en cas de victoire du camp du "non", "on leur tendra la main, bien évidemment, car on continuera le lendemain (des résultats) à vivre ensemble", poursuit Sonia Backès. Les résultats sont attendus dans la matinée. Emmanuel Macron prendra la parole à 13 heures pour évoquer le scrutin.