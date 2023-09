Emmanuel Macron veut mettre les jeunes au sport

En visite au collège d'Argote, à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), le président veut vanter les mérites du sport. En plus du souhait de faire planter des arbres aux élèves de sixième, le chef d'État compte amener le sport dans les écoles, avec la Coupe du monde de rugby 2023 en perspective, ainsi que les Jeux olympiques à Paris en 2024. Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux, s'est d'ailleurs déplacé avec Emmanuel Macron.

Ce dernier veut mettre un coup de projecteur sur ses mesures en faveur du sport à l'école : il a notamment mis en place la demi-heure obligatoire de sport à l'école ou encore un dispositif qui a pour but d'introduire deux heures d'activité physique supplémentaires au collège.

Il a expliqué son choix de promouvoir l'activité physique dans l'Éducation nationale "Un : quand on fait du sport, on est bien. Deux : c'est un formidable instrument pour mieux apprendre. Trois : c'est un instrument de santé. Ça prévient l'obésité, et puis ça donne un cadre", avance-t-il.

