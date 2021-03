et AFP

publié le 10/03/2021 à 19:29

Le mercredi 5 mai prochain, Emmanuel Macron va commémorer le bicentenaire de la mort, de Napoléon. Cette annonce du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a été justifiée par le fait que l'empereur est "une figure majeure de notre histoire". "Évidemment, il y aura une commémoration par le président de la République", a-t-il déclaré à l'issue du Conseil des ministres, en indiquant que ses modalités seraient annoncées "plus tard par l'Élysée".

Napoléon, décédé le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, "est une figure majeure de notre Histoire", qu'il faut regarder "les yeux grand ouverts" et "en face, y compris dans ses moments qui ont pu être plus difficiles" et "sur des choix qui apparaissent aujourd'hui contestables", a estimé le porte-parole.

Emmanuel Macron, qui a célébré de nombreux événements mémoriels depuis le début de son quinquennat, n'a jusqu'à présent pas fait état publiquement de ses intentions sur le bicentenaire.

La célébration du bicentenaire de sa mort fait débat

L'opportunité de célébrer cet anniversaire fait l'objet d'un débat. Napoléon étant à la fois l'un des personnages préférés des Français et une figure controversée pour son action durant la quinzaine d'années où il a exercé le pouvoir, entre 1799 et 1815.

Ainsi, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth Moreno, l'a critiqué dimanche, au grand jury RTL/LeFigaro/LCI, comme étant "l'un des plus grands misogynes" et pour avoir "rétabli l'esclavage", tout en reconnaissant qu'il était "un grand homme de l'Histoire française".

Une grande exposition consacrée à Napoléon doit se tenir à la Grande halle de la Villette à Paris entre le 14 avril et le 19 septembre pour "dresser le portrait juste d'un personnage fascinant qui a façonné la France d'aujourd'hui", selon ses organisateurs, dont la Réunion des musées nationaux (RMN).

De nombreuses manifestations sont également prévues à Ajaccio, la ville natale de l'empereur, dont une reconstitution en costumes d'époque du retour de ses cendres de Sainte-Hélène à Paris en 1840.