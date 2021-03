et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/03/2021 à 17:46

Faut-il célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon ? Emmanuel Macron n'a toujours pas fait part de sa décision ou non de rendre hommage à l'empereur, mort le 5 mai 1821. Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministre déléguée en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno n'est pas convaincue par l'idée d'organiser une cérémonie.

Napoléon était "l'un des plus grands misogynes" et "a rétabli l'esclavage", a-t-elle expliqué en laissant s'échapper un rire. Elle a ensuite ajouté "et en même temps c'était un grand homme de l'Histoire française". "La vie n'est pas toute noire ou toute blanche", a-t-elle ajouté. S'associera-t-elle de bonne grâce aux commémorations ? "Il ne faut pas exagérer", a-t-elle répondu en précisant qu'elle "s'associera à ce que fait le gouvernement".

"Ca n'est pas une question simple et il faudrait que j'ai un peu plus de temps pour y réfléchir", a-t-elle concédé.

