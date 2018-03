publié le 28/03/2018 à 08:49

La France célèbre Arnaud Beltrame en héros ce mercredi 28 mars à l'hôtel des Invalides. Inconnu il y a une semaine, le gendarme reçoit un hommage national posthume à Paris, cinq jours après sa mort lors des attaques jihadistes dans l'Aude. Plusieurs centaines de personnes sont attendues dans la cour de l'hôtel des Invalides où le président Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre de cet officier de 44 ans qui "a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens".



Cette cérémonie devrait mettre entre parenthèses, le temps d'une matinée, la polémique lancée par l'opposition sur la politique antiterroriste du gouvernement qui n'a cessé d'enfler depuis que Radouane Lakdim, un petit délinquant radicalisé, a tué vendredi 23 mars quatre personnes à Carcassonne et Trèbes. Les ténors de l'opposition les plus virulents, Laurent Wauquiez (LR) et Marine Le Pen (FN), seront présents aux Invalides aux côtés de l'ensemble du gouvernement et des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Parmi les 400 personnes invitées, figurent aussi les familles des victimes, tuées et blessées, ceux ayant vécu les événements, les maires de Carcassonne et Trèbes ainsi que les représentants des associations nationales de victimes. Le cercueil d'Arnaud Beltrame sera accompagné par 200 de ses frères d'armes, ces compagnons qui l'ont croisé au cours de sa brillante carrière dans l'armée et la gendarmerie.

Suivez en direct l'hommage rendu à Arnaud Beltrame

09h40 - Selon des informations du Parisien confirmées par RTL, Arnaud Beltrame aurait tenté de désarmer l'assaillant après deux heures de négociations infructueuses, en lui sautant dessus. Cette lutte avec Radouane Lakdim lui aurait été fatale.



09h32 - L'entourage d'Arnaud Beltrame décrit un homme et un gendarme plus qu'investi dans ses missions militaires. Sa maman, Nicolle Beltrame, n'est "absolument pas" surprise par le sacrifice héroïque de son fils, "passionné" par son métier. "Je connais Arnaud loyal, fonceur, altruiste. Depuis tout petit, il est au service des autres, engagé pour la patrie. D'ailleurs il l'a dit très souvent : 'ma patrie, c'est avant la famille'", racontait-elle sur RTL cette semaine.



09h15 - Arnaud Beltrame, 44 ans, s'est échangé contre la libération d'une caissière prise en otage dans le Super U de Trèbes (Aude), vendredi 23 mars. Le lieutenant-colonel, élevé au grade de colonel à titre posthume, fait partie des quatre personnes tuées par le terroriste.



08h50 - La dépouille d'Arnaud Beltrame a été transportée à Paris mardi 27 mars, veille de cette cérémonie. Mercredi soir, les gendarmes ont pu rendre un hommage intime à leur collègue dans une caserne parisienne où son cercueil avait été transporté après avoir quitté Carcassonne.