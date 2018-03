Attaques dans l'Aude : le gendarme héroïque Arnaud Beltrame est décédé

avec Benjamin Pierret et AFP

publié le 24/03/2018 à 06:17

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, héros des attaques de l'Aude, est décédé ce samedi 24 mars a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur Twitter. Ce gendarme de 45 ans s'était volontairement substitué à une otage dans le supermarché de Trèbes le vendredi 23 mars, alors que le terroriste y avait déjà abattu deux personnes. "Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le cœur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la gendarmerie de l'Aude", écrit Gérard Collomb, précisant qu'il est "mort pour la patrie".



Vendredi 23 mars, quelques heures après les attaques, Emmanuel Macron saluait le "courage" de cet officier de 45 ans qui "a sauvé des vies et fait honneur à son arme et notre pays".







Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 mars 2018