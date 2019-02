publié le 15/02/2019 à 07:53

Avec Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et bras droit du président, c'est notamment Philippe Grangeon qui chapeaute cette réorganisation. Conseiller officieux depuis longtemps du chef de l'État, il vient de s'installer à l'Élysée et il a deux objectifs : remettre du collectif (qui est son leitmotiv) et injecter de la diversité dans l'équipe présidentielle. Il ne veut plus se contenter des "hystériques de la campagne macronienne", comme il les désigne.



À noter dans sa quête de la perle rare, Philippe Grangeon s'appuie sur le producteur et propriétaire de théâtre parisien Jean-Marc Dumontet, un proche des Macron, qui l'aide à "caster" des personnalités qui jouent, en quelque sorte, les premiers rideaux.

Le magazine Challenges croyait savoir que Michael Nathan, actuel patron du service d'information du gouvernement allait prendre la tête du pôle communication de l'Élysée, en remplacement de Sylvain Fort qui, lui, a annoncé son départ au début du mois de janvier. Mais rien n'est encore fait. Le hic : l'homme, issu du privé, n'a jamais réellement fait de politique... Il ne coche donc pas toutes les cases.

Selon Le Monde, une autre personne a également été reçue : Mayada Boulos. Elle était en charge de la communication au ministère de la Santé, du temps de Marisol Touraine et est pressentie pour être en charge de la presse. Si tant est que Sibeth Ndiaye, dont c'est aujourd'hui le poste, soit en effet écartée. Jointe jeudi 14 février par RTL, celle-ci dément tout départ mais entretient le flou sur son avenir proche.



Enfin, Challenges assurait que Brigitte Macron pousse la candidature de son propre directeur de cabinet, Pierre-OIivier Costa, pour diriger la communication de l'Élysée.