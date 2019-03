publié le 22/03/2019 à 06:25

C'est un calme trompeur pour le président. Sa cote de popularité bouge peu, mais pour la seconde fois consécutive, il perd un point en un mois pour arriver à 29%, selon un sondage BVA pour RTL, Orange et La Tribune, publié ce vendredi 22 mars. Le chef de l'État perd 2 points en 2 mois et retrouve son niveau d'octobre, avant la crise des "gilets jaunes", et 70% des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de lui.



La cote d'Edouard Philippe, qui a affirmé son autorité face au regain de mobilisation des "gilets jaunes", reste pour sa part inchangée depuis le début de l'année, avec 36% d'opinions favorables et 63% d'avis négatifs. La plupart des membres du gouvernement sont touchés, en particulier Christophe Castaner : sa cote d'influence, le rôle que les Français souhaitent lui voir jouer, baisse de 3 points à 15%.

Dans l'opposition, Laurent Wauquiez sort la tête de l'eau, avec un bond de 16 points de sa cote d'influence chez les sympathisants LR, même s'il est encore très loin derrière Nicolas Sarkozy. François-Xavier Bellamy, la tête de liste LR, fait son entrée dans le baromètre avec 44% de cote d'influence, preuve qu'il commence à être identifié au sein de sa famille politique.



L'évolution de la popularité du couple exécutif Crédit : Sondage BVA pour RTL, Orange et La Tribune

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 20 au 21 mars 2019. Échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.