Emmanuel Macron : quelle est la conjoncture économique au début de son 2e mandat ?

On sort d'une période exceptionnelle. On a connu une forte dépression en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 (-8% pour la croissance), suivie d’une très forte reprise (+7% en 2021). Jusqu’à la guerre en Ukraine, les prévisions économiques tablaient sur une croissance relativement élevée entre 3,5 et 4%.

C'était la poursuite du rebond avec l’effet des dépenses massives de relance à la fois sur le plan national et européen. Tout a changé à cause de l’effet mécanique de la guerre. Tous les courants du commerce entre le monde et la Russie se sont sinon interrompus du moins ralentis fortement. Il ne faut pas sous-estimer non plus l’effet psychologique avec l’inquiétude de l’avenir qui dissuade l’investissement.



La Banque de France, qui est une autorité en matière de prévision de conjoncture, maintient tout de même dans son scénario faible une croissance qui approche 3%.

La hausse de l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat

On se demande si on prend bien tous les aspects dépressifs sur l’activité car ils seront nombreux dans les prochains mois. C’est toujours difficile d’anticiper les retournements, à la fois dans leurs dates et dans leur ampleur.

Le premier vent contraire, c’est l’inflation. C’est-à-dire hausse des prix. Au niveau de l’Euro, l’inflation est supérieure de 5%, dans certains pays européens c’est de l’ordre de 7%, en France, c’est un peu limité mais cela crée un choc sur le pouvoir d’achat. Car les salaires n’augmentent pas dans la même mesure. Le choc est un peu atténué en France par le bouclier tarifaire.



>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.