Emmanuel Macron : que signifie son "initiative politique d'ampleur" ?

Emmanuel Macron a choisi Le Point pour faire sa rentrée et livrer plusieurs réflexions, notamment sur l'école. Un entretien mené jeudi 17 août par le magazine au fort de Brégançon, dans le Var, la résidence d'été des présidents. Au cœur de cette interview, une formulation fait beaucoup parler, la volonté du chef de l'État de lancer une "initiative politique d'ampleur". Emmanuel Macron va réunir la semaine prochaine, les principaux responsables politiques.

"Il n'a pas de majorité et donc il ne sait pas comment faire", explique Étienne Gernelle, directeur du magazine Le Point, qui a mené cet entretien. Selon Olivier Bost, chef du service politique de RTL, "c'est une façon de dire que la majorité relative, ce n'est pas sa responsabilité, que c'est la responsabilité des oppositions".

"Je trouve qu'il y a une contradiction dans le message que porte Emmanuel Macron sur cette initiative. C'est que, à la fois il dit tout au long de l'interview qu'il n'est pas empêché, qu'il a fait adopter un nombre de lois très important, il défend aussi une constance politique. Et en même temps, ça fait un an qu'il cherche des chemins pour faire face à cette majorité relative. Et je trouve que c'est assez contradictoire", ajoute le journaliste politique de RTL. "Cela donne l'impression que cette rentrée politique est encore compliquée pour Emmanuel Macron", dit-il. "C'est sûr qu'elle est compliquée", renchérit Étienne Gernelle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info