publié le 05/07/2019 à 12:39

Comme si rien ne s'était passé, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont retrouvé leur confiance d'il y a un an, en juillet 2018, avant ce qu'on a appelé "l'été meurtrier" avec l'affaire Benalla, puis la démission de Nicolas Hulot et ensuite, la crise des "gilets jaunes". Le dernier tableau de bord Ifop-Fiducial indique 38% de confiance pour le président, et 39% pour le Premier ministre.

Mais même à mi-mandat, ce niveau de popularité n'impressionne pas Éric Zemmour, "Faut pas exagérer non plus, c'est pas un taux de popularité gigantesque", souligne-t-il. Pour ce dernier, en revanche, "la surprise est venue aux Européennes". S'en sortir avec "un score de plus de 20%", et ce avec "la pire candidate du siècle" - en la personne de Nathalie Loiseau - est le véritable défi relevé par l'exécutif, explique Éric Zemmour. Un exploit qui pour lui est dû à "la coalition du groupe bourgeois", de droite et de gauche, autour d'Emmanuel Macron.

Nicolas Domenach quant à lui, assure qu'Emmanuel Macron a encore des cartes à jouer avec ses réformes en cours, et qu'il est "toujours en capacité d'agir" et de "remporter la Présidentielle de 2022". Il rappelle aussi le méjugement de son interlocuteur, qui en décembre 2018, pensait que le quinquennat était "mort".

Ce qu'Éric Zemmour maintient, malgré les courbes de popularité vivaces du président et de son Premier ministre. Il l'affirme encore : "les bases de son quinquennat sont complètement sapées", détaillant que la "modernisation" et la "germanisation" du pays entreprises par le chef de l'État pour repositionner la France au sein de l'Union européenne ont "échoué". "C'est ça que je voulais dire, les orientations de son quinquennat sont foutues", martèle-t-il.