publié le 31/05/2019 à 10:35

Un débat qui ne fait que commencer. L'avenir de la droite, son évolution ainsi que l'espace qu'il occupe dans la vie politique française est en train de changer comme l'atteste son faible résultat lors des élections européennes (8,5%).



Selon Nicolas Domenach, le parti Les Républicains est "plombé par son chef Laurent Wauquiez qui incarne l'insincérité depuis le début. François-Xavier Bellamy a commencé a dégringolé dans les sondages lorsqu'il est apparu. Laurent Wauquiez est un problème essentiel mais ce n'est pas le seul, loin de là".

Pour Éric Zemmour, le problème ne date pas d'hier et les élus de droite doivent désormais s'allier avec La République en Marche (LaREM) pour certains et le Rassemblement National (RN) pour d'autres : "Les grands leaders de la droite sont des niais. Ils ne comprennent rien à la politique. [...] Cela fait 30 ans qu'ils ne comprennent pas. Le niais en chef était Jacques Chirac. Ils ont perdu des élections, vont continuer à en perdre et mourir. Maintenant c'est très simple, toute la droite centriste devrait aller chez Emmanuel Macron où l’électorat bourgeois est parti. L'autre droite, qui préfère son pays à son portefeuille, doit se ressourcer et s'allier avec le Rassemblement National".