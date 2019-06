publié le 14/06/2019 à 09:46

Emmanuel Macron a prononcé un discours devant l'Organisation internationale du travail (OIT) mardi. Il y a parlé "d'erreurs fondamentales", regrettant d'avoir "construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, considérant qu'il y avait des sachants et des subissants".



Pour Eric Zemmour, cette allocution est dans la continuité du "revirement keynésien du quinquennat". "Sur le fond, il y a une conjonction entre son discours et la nouvelle politique keynésienne : distribuer 17 milliards d'euros (le montant estimé des mesures annoncées en faveur des "gilets jaunes") ce n'est pas des cacahuètes. C'est une inflexion majeure", estime Eric Zemmour.

"Ce qu'a expliqué Emmanuel Macron devant l'OIT est pour simplifier les choses plus à gauche que ce que font les gouvernements allemands depuis Schröder", a répondu Alain Duhamel. "Alors on peut trouver ça bien, on peut trouver ça mal, mais c'est différent. Et alors, l'idée de dire que parce que c'est différent par rapport à l'évolution de l'Allemagne c'est donc archaïque alors que l'Allemagne serait moderne, je ne suis pas d'accord", a-t-il lancé.

"Je ne savais pas que vous étiez keynésien, Alain Duhamel", a ironisé Eric Zemmour. "Surtout que Macron a été élu sur l'inverse, sur le : "On va imiter le modèle allemand et vous l'avez soutenu à cette époque-là. Donc qu'il dise blanc ou qu'il dise noir, vous soutenez Macron", a estimé Eric Zemmour. Une réflexion "ridicule" pour Alain Duhamel : "Vous, en règle générale, vous vous soutenez tout seul".