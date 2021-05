publié le 22/05/2021 à 09:00

Certains ont peut être entendu ces noms pour la première fois lorsqu'ils ont été prononcés par le président de la République, Emmanuel Macron. "Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes (les gestes barrières, ndlr) (...), et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement : vous viendrez tourner à l'Élysée", lancait le chef de l'État, fin février. Défi relevé et engagement tenu : les deux humoristes ont largement dépassé les 10 millions de vues avec leur "clip gestes barrières" et sont donc allés tourner rue du Faubourg Saint-Honoré. La vidéo au palais présidentiel sortira ce dimanche 23 mai.

La démarche, loin de faire l'unanimité, a été vue par beaucoup comme un moyen pour Emmanuel Macron de communiquer auprès des jeunes à un an de l'élection présidentielle. Tous les deux âgés de 34 ans, David Coscas et Raphaël Carlier, alias McFly et Carlito, jouissent d'une popularité chez un public jeune.

Lancée en 2012, leur chaîne se caractérise notamment par la multitude de "défis" accomplis par les humoristes : certains plus sérieux, comme effectuer un an de sport pour une transformation physique ou repasser le bac, et d'autres légers, comme réaliser une chorégraphie de natation synchronisée ou une figure en skateboard.

Les deux hommes, originaires des Hauts-de-Seine en région parisienne, se rencontrent au lycée. Leurs premiers projets ne rencontrent pas le succès escompté mais ils gagnent en notoriété en intégrant le collectif Golden Moustache et plus particulièrement après la publication de leur chanson humoristique "Il a mis son sexe" en 2015.

Ils décident peu après de relancer leur chaîne YouTube et réalisent des nombres de vus de plus en plus conséquent : le morceau "J'effectue le dab", sorti en novembre 2016, a aujourd'hui franchi la barre des 20 millions, la vidéo "ON APPELLE DES GENS AU HASARD DANS NOS TÉLÉPHONES #4", plus de 26 millions.

Avec ces bons scores sont venus des collaborations de plus en nombreuses avec des célébrités. David Guetta, DJ Snake, Bigflo & Oli ou encore Éric et Ramzy : tous sont passés au moins une fois sur la chaîne. Si Emmanuel Macron venait à apparaître dans la vidéo publiée ce dimanche, il s'agirait cependant du guest-star dans la plus grande envergure.