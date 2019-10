Bernard Cazeneuve : "Il a beaucoup de talent", dit François Hollande sur RTL

publié le 29/10/2019 à 19:36

"J'ai été candidat, j'ai été président". Invité exceptionnel de RTL, l'ancien chef de l'État François Hollande assure qu'il ne désire pas l'être à nouveau en 2022. "Je n'ai pas aujourd'hui de démarche pour être candidat la prochaine fois", insiste-t-il ce mardi.

Après avoir été aux affaires entre 2012 et 2017, l'ex-président de la République votera cependant pour celui qui sera le plus fidèle à ses idées. Et pour cela qui de mieux que l'un de ses anciens Premier ministre. L'ancien président de la République ne tarit en effet pas d'éloge sur Bernard Cazeneuve.

"Il a beaucoup de talent et a montré un sens de l'État". "Il fait partie de ceux, et ils ne sont pas si nombreux, qui peuvent relever la gauche et notamment le Parti socialiste", insiste encore François Hollande. "Bernard Cazeneuve a toutes les capacités pour aller plus loin que d'être Premier ministre", renchérit-il.

"Je serai toujours pour celui ou celle qui peut faire gagner les idées que je défends", explique-t-il François Hollande qui affirme ne pas avoir une "obsession de la présidence".