publié le 27/11/2018 à 07:48

Que va annoncer Emmanuel Macron ? Alors que le chef de l'État doit prendre la parole ce mardi 27 novembre, ses annonces éventuelles sont évidemment très attendues. Il faut dire que la communication de l’Élysée a été quelque peu fluctuante à ce sujet depuis que le cabinet du Président a officialisé ce discours, dans le cadre de la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie.



Ainsi, à la simple question "existera-t-il des mesures concrètes, sonnantes et trébuchantes pour répondre à la colère des 'gilets jaunes'", difficile d'obtenir une réponse claire. Et pour cause, jusqu’en fin de journée lundi 26 novembre, Emmanuel Macron a consulté trois personnalités de la majorité : le premier ministre Édouard Philippe bien sûr, le patron du MoDem François Bayrou et le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand.

Résultat ? L’incertitude planait encore et personne, même parmi les visiteurs habituels de l’Élysée, ne se risquait à faire un pronostic sérieux. Un membre de son cabinet a malgré tout confié qu'il y aurait "des annonces concrètes sur le nucléaire et sur la façon dont les taxes qui créent cette colère sont décidées", ajoutant que le chef de l’État s’apprêtait à proposer un "changement d’approche profond".

"Tant que le président de la République ne s’est pas couché, personne ne connaît vraiment l’atterrissage de tout ça", confiait un autre interlocuteur fréquent du chef de l'État. "Tout peut bouger jusqu’au dernier moment", assurait de son côté un conseiller bien informé même s'il assurait ne "pas croire au moratoire". Une petite phrase laissant entendre que l’idée d’un recul sur les nouvelles hausses de taxes prévues au mois de janvier avait bel et bien été débattue.



Entre Bayrou et Philippe ?

Une idée récemment soutenue par François Bayrou dans les colonnes du Figaro. Ne pas croire pour autant que cette sortie du maire de Pau - qui ne rate que peu d’occasions de faire entendre une musique différente de celle d’Édouard Philippe - ait été conçue comme un pas de deux avec le président de la République, contrairement à ce que pouvait laisser penser l’accueil assez amène que lui avait réservé l’Élysée. "Il est parti en live tout seul, comme d’habitude. Il voudrait refaire le budget de l’État à chaque fois qu’il se réveille", se moquait un macroniste bien informé.



Alors, entre un Premier ministre qui veut à tout prix "maintenir son cap", c’est-à-dire ne rien céder sur la trajectoire de la taxe carbone, et un François Bayrou qui "voudrait gagner du temps et dépenser l’argent qu’on n’a pas", selon les mots de l’un des détracteurs... Dans quel sens tranchera le chef de l’État ? Peut-être entre les deux. "Il s’agira d’ouvrir la discussion sur les territoires pour s'adapter aux réalités locales. Il y aura quelques petits décalages ou reculs. Mais on maintient la ligne de fond", pensait savoir un proche. Réponse dans quelques heures.