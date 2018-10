publié le 17/10/2018 à 17:18

C'était devenu l'une de ses marques de fabrique. Emmanuel Macron avait pour habitude, lors des débats lors de la présidentielle, ou pour la majorité de ses discours d’apparaître à l'écran, sans notes ou de fiches sous les yeux.



Cet élément avait d'ailleurs, d'un point de vue de communication politique, marqué une différence avec Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours, qui était venue avec des dossiers sur le plateau.

Mais ça c'était avant. Lors de son allocution devant les Français le 16 octobre 2018, Emmanuel Macron s'est servi de ses fiches, posées de façon visibles sur la table devant lui et annotées. Le président de la République n'a pas hésité à les mettre en scène, en tournant les pages au fur et à mesure qu'il avançait dans son intervention télévisée, mais aussi en y jetant des coups d’œil répétés. Une communication bien rodée qui n'a d'ailleurs pas échappé aux internautes.

Des fiches pour amorcer un tournant dans sa communication ?

L'utilisation de ces fiches "n'est pas accessoire dans le rôle que le chef de l'État a voulu leur donner", Pierre-Emmanuel Guigo, chercheur en communication, joint par RTL.fr. Initialement, Emmanuel Macron avait l'image d'un énarque, un homme de l'ombre qui n'est pas un tribun politique comme peuvent l'être Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Lors de la présidentielle, le fait qu'il n'utilise pas de fiches l'a mis en position d’égalité avec eux".



Désormais, Emmanuel Macron est président de la République et a donc changé de statut. "Il peut se permettre d'avoir des fiches pour se rendre plus humain. C'est aussi un homme de lettres qui écrit lui-même ses discours, comme pouvaient le faire François Mitterrand ou le Général de Gaulle", ajoute-t-il.



Une pratique empruntée à Giscard ?

Emmanuel Macron a-t-il voulu mettre en avant un aspect plus "naturel" de sa communication ? C'est en tout cas, ce qu'affirme Pierre-Emmanuel Guigo : "C'est une façon de renouer avec le début de la Vème République avec le style de De Gaulle, Mitterrand ou Giscard et de s'éloigner par la même occasion de Chirac, Sarkozy ou Hollande".



Les fiches ont "fait le succès de Valéry Giscard d'Estaing. Dans les années 60 lorsqu'il est ministre de l'Économie et des Finances, il vient lors de ses interventions à la télévision avec des fiches. Ce qui en fait un pédagogue de l'économie. Emmanuel Macron tient d'ailleurs beaucoup de lui avec sa jeunesse, sa rapidité d'ascension. Les deux hommes partagent tous les deux un goût pour la communication", conclut-il.