Emmanuel Macron "bouleversé" par le film "Les Misérables"

publié le 18/11/2019 à 12:32

Un film bouleversant. Emmanuel Macron a visionné le film Les Misérables de Ladj Ly. Ce long-métrage récompensé par le Prix du Jury au festival de Cannes raconte l'histoire d'une bavure policière à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, ville où se déroule d'ailleurs une partie du livre de Victor Hugo. On y suit notamment un policier, "Pento", nouvellement arrivé à la brigade anti-criminalité.

Des scènes qui ont visiblement touché le président de la République. Selon les informations du Journal du Dimanche, Emmanuel Macron a été "bouleversé par la justesse" du film. Il aurait ainsi demandé au gouvernement d'agir pour "améliorer les conditions de vie en banlieue".

Le film Les Misérables a déjà été vendu dans plus d'une cinquantaine de pays. Plus de 20 ans après La Haine de Mathieu Kassovitz, ce long-métrage brosse un tableau implacable des banlieues. Il représentera d'ailleurs la France lors de la cérémonie des Oscars. Ladj Ly expliquait ainsi à l'AFP qu'en banlieue, "ça fait 20 ans qu'on est 'gilets jaunes', qu'on revendique des droits, qu'on subit les violences policières et qu'on se prend des coups de 'flashball'".

Sur les réseaux sociaux, certains internautes n'ont pas manqué de commenter l'information avec un ton ironique.

« Impressionné par les films de Ken Loach, Macron fond en larmes et annule les lois Travail, la réforme chômage, son plan anti-Pauvres, la réforme retraite et le néo-libéralisme dans la foulée. Parce qu’il savait pas que c’était aussi méchant pour les gens. » 🙃 #ImadeADream 🤡 https://t.co/0MA2s78lTZ — Ankhôlie (@reventoline) November 17, 2019