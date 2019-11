et Marie-Pierre Haddad

publié le 17/11/2019 à 16:51

Les Français vivent-il mieux depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Oui, selon Didier Guillaume. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a déclaré ce dimanche 17 novembre au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI : "Je crois que depuis deux ans, les Français vivent mieux parce que leur pouvoir d'achat augmente. Est ce qu'ils ont le sentiment, eux, de vivre mieux ? Je ne suis pas sûr et c'est pour ça qu'il faut continuer".



Didier Guillaume ajoute que "des Français vivent mal et sont dans la précarité. Il faut leur tendre la main. Mais parallèlement, si on veut créer de la richesse. Avant de la dépenser, il faut la créer et donc créer des emplois".

"Il ne faut pas reculer. Il faut être fort sur le fond et expliquer qu'il ne faut pas reculer à chaque soubresaut (...) Oui il y a des manifestations mais par la négociation, il faut aller jusqu'au bout", ajoute-t-il.