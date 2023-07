Emeutes en France : un agent de sécurité est-il dans le coma à cause d'un tir du Raid ?

Emeutes en France : un agent de sécurité est-il dans le coma à cause d'un tir du Raid ?

Quelques jours après la fin des émeutes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce que dix enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN (police) et l'IGGN (gendarmerie) pour déterminer l'ampleur des cas de violences policières lors de cette période. À Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), un homme de 25 ans, agent de sécurité, a été touché par un tir provenant potentiellement d'un policier du RAID.

Au moment du tir, il faisait son plein après le travail, aux alentours d'une heure du matin, à proximité d'une zone de confrontations entre manifestants et forces de l'ordre. Aimène Bahouh, dont la fenêtre de la voiture est baissée, est alors touché par un projectile et perd connaissance. Il est transporté jusqu'en Belgique, non loin de Mont-Saint-Martin, en raison des conditions météorologiques ne permettant pas au SAMU de le chercher en hélicoptère.

Une enquête ouverte par le parquet

Une enquête a été initiée par le parquet ainsi que par la police des polices, dans le but de déterminer l'origine du tir qui a touché Aimène. Hier soir, le 6 juillet 2023, il était encore plongé dans un coma artificiel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info