Pourquoi la mission d'Elisabeth Borne s'annonce délicate

Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, le 12 décembre 2022

L'avenir d'Elisabeth Borne à Matignon se joue en partie ce mercredi 26 avril. Comment compte-t-elle mettre en œuvre les grands chantiers annoncés la semaine dernière par Emmanuel Macron lors de son allocution ?

La Première ministre détaillera sa feuille de route pour les 100 jours à venir. Cette feuille de route promet déjà d'être bien remplie avec le texte sur l'immigration. Emmanuel Macron y tient. Mais également celui sur la fin de vie, annoncé après la Convention citoyenne. Ces deux projets de loi doivent être présentés avant l'été et seront sans doute débattus au Parlement après la rentrée.

Ce qui pourrait arriver plus rapidement au Sénat d'abord, à l'Assemblée ensuite, c'est le projet de loi sur le numérique. Il comporte des mesures grand public, comme un filtre anti-arnaque. Le gouvernement espère pouvoir recueillir une large majorité sur ce texte.



100 jours pour apaiser le pays

La mission s'annonce délicate. C'est une grosse pression qui pèse sur les épaules d'Elisabeth Borne. Le président s'est donné 100 jours pour apaiser le pays mais concrètement, c'est à elle qui est chargé de l'opérationnel.

Elle n'a pas gagné les arbitrages sur la loi immigration. Elle aurait aimé scinder ce projet et le faire adopter sans 49.3. Emmanuel Macron n'exclut pas d'y recourir et a choisi de maintenir un seul texte. Le chef de l'État lui réaffirme sa confiance à chaque prise de parole mais les rumeurs de changement de premier ministre vont bon train et il ne cherche pas vraiment à les stopper.

