publié le 06/05/2019

La bataille des élections européennes s'anime enfin avant l'ouverture de la campagne officielle lundi prochain et le premier meeting d'Édouard Philippe ce soir. C'est un paradoxe très regrettable : ces élections européennes sont de loin les plus importantes depuis que l'on vote pour le Parlement européen, notamment avec le Brexit et la poussée populiste à travers l'Europe. Or, elle va être la campagne la plus courte, la plus rabougrie, la plus expédiée de toutes.



On sait bien que les questions européennes paraissent toujours complexes, lointaines et que les Français les regardent d'un peu loin. D'ailleurs le taux de participation probable est assez faible. On sait également que les médias n'adorent pas parler des questions européennes en règle générale.

Mais il y a aussi eu des raisons qui sont un peu dues aux circonstances proprement françaises : la crise des "gilets jaunes" a éclipsé toute hypothèse et tout horizon européen, tout comme le grand débat, même s'il s'est éternisé, l'incendie de Notre-Dame sur un plan affectif et Emmanuel Macron a visiblement choisi de faire une campagne très courte parce que l'on sait que les Français, à propos des élections européennes, se déterminent au dernier moment.