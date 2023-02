Édouard Philippe : "J'ai de la chance", reconnaît l'ex-Premier ministre sur son alopécie

Invité de BFMTV ce jeudi 2 février, Édouard Philippe s'est prêté au jeu des questions de la chaîne : son éventuelle candidature à l'élection présidentielle ou encore la réforme des retraites qu'il soutient "sans ambiguïté", l'ancien Premier ministre n'a éludé aucun sujet.

Interrogé sur son alopécie, la maladie auto-immune dont il souffre et qui a entraîné la disparition progressive de sa pilosité faciale, l'ex-chef du gouvernement a confirmé ce qu'il avait déjà déclaré dans la presse : "Voilà ce qui m'arrive : j'ai perdu mes sourcils, et je crois qu'ils ne reviendront plus", a-t-il expliqué, en ôtant ses lunettes depuis son bureau de la mairie du Havre.

"J’ai la chance de pouvoir dire à ceux qui souffrent d’alopécie que l’essentiel, ça n’est pas la façon dont on les regarde, c’est ce qu’ils sont", a-t-il cependant assuré, en relativisant : "J’en souffre à 52 ans, mais il y a des gens qui sont frappés d’alopécie à 15 ans […]. C’est facile pour moi, j’ai de la chance".

Et d'admettre que le stress, l'une des causes possibles de l'alopécie, pourrait avoir été un élément déclencheur chez lui : "Je vous confirme que j’ai une vie stressante. Évidemment que vous êtes stressé quand vous exercez des responsabilités", a-t-il admis, résumant avec l'ironie dont il fait souvent preuve : "C'est une histoire de poils, après tout".

