publié le 07/03/2019 à 01:37

"Mon sentiment, c'est qu'il faut baisser les impôts en France". Le Premier ministre Édouard Philippe a exprimé, sur BFMTV, sa position dans le grand débat national sur les questions de fiscalité. Rappelant que le président de la république avait pris cet engagement, il a jugé qu'"il y aurait quelque chose de curieux à imaginer que la sortie du grand débat, c'est plus d'impôts".



Bien au contraire pour le chef du gouvernement : "l'idée c'est plutôt de considérer qu'il faut baisser le niveau de prélèvements obligatoires en France. Je pense que ce serait assez sain". Ainsi, le taux de prélèvements obligatoires a atteint 45% en 2018 et devrait diminuer à 44,2% en 2019, grâce à la réforme du CICE et à une nouvelle baisse de la taxe d'habitation.

"Notre objectif c'est de faire en sorte que les dépenses publiques augmentent moins vite que la croissance", a-t-il encore rappelé. "Ça fait 45 ans qu'on vit ces contradictions, ça fait 45 ans qu'on fait du déficit, ça fait 45 ans que la dette augmente. Il serait sain que nous puissions inverser la tendance", a encore dit le Premier ministre. La dette publique en France frôle les 100% du produit intérieur brut, soit une année de production de richesses.

