Édouard Philippe en marche pour créer son propre parti ?

Premier chef de gouvernement d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe pourrait, une fois de plus, disposer d'un rôle central auprès du président. Le maire du Havre a minutieusement laissé planer le doute sur ses intentions et sa place dans la campagne présidentielle. Mais cela ne l'a pas empêché d'œuvrer en coulisses.

Pour qui roule Édouard Philippe ? Lui-même ou Emmanuel Macron ? Pour l'instant, tout porte à croire que l'ancien premier ministre reste fidèle au chef de l'État. Et c'est justement dans l'objectif de servir la majorité présidentielle que le maire du Havre devrait annoncer le mois prochain la création de son propre parti.

"Ce ne sera pas un think tank mais un mouvement avec des instances", précise un proche d'Édouard Philippe au Parisien. L'objectif de ce parti n'est pas secret : "Produire des idées et présenter des candidats", ajoute un fidèle.

"Et qui dit parti, dit des candidats aux législatives", souligne l'éditorialiste politique de RTL Olivier Bost. À travers la création d'un parti, "ce sont donc les rapports de force de la future majorité, sûrement moins puissante et plus éclatée, qui se dessinent", ajoute-t-il.