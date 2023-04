ÉDITO - Une Barbie porteuse de trisomie 21 : "Le projet sera abouti si des enfants qui ne sont pas atteints de handicap" y jouent

Il y a du nouveau au rayon poupées des magasins de jouets. Elle a une bonne bouille, elle est blonde, mais plus petite que les autres, elle a le visage plus rond, l’arête du nez plate, des yeux en amande et des attelles pour l’aider à marcher. C’est une poupée Barbie atteinte de trisomie 21. Elle a été conçue en partenariat avec des associations.



Ça m’a intrigué mais je me suis rendu compte que j’avais un ou deux trains de retard. Cela fait quelques années déjà que Barbie a fait sa mue, avec des dizaines de modèles pour casser l’image de la blonde aux longues jambes et au petit cerveau.

Il en existe maintenant de toutes les couleurs, toutes les tailles tous les poids, parfois avec des prothèses, en fauteuil roulant ou bien même avec du vitiligo, avec une dépigmentation de la peau. Le fabricant Mattel n’est pas philanthrope, c’est pas ce qu’on lui demande d’ailleurs.

Mais il essaye d’enrayer la chute de son chiffre d’affaires. Moins 9% l’an passé pour les poupées, et il a compris que la diversité pouvait faire vendre. Il y a un joli communiqué pour dire qu’il faut favoriser l’inclusion. Bienvenue à elle.

Maintenant, on va juste voir ce qu’elle devient cette nouvelle Barbie. Le projet sera uniquement abouti si des enfants qui ne sont pas atteints de trisomie ou de handicap jouent aussi avec ces nouvelles gammes. Si tous les enfants du monde n’ont dans les mains que des poupées qui leur ressemblent, la Barbie atteinte de trisomie 21 n’aura pas réussi sa mission.

