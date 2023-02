ÉDITO - TikTok interdit par la Commission européenne à ses employés : "Une très bonne nouvelle", estime Ventura

TikTok devient l'application la plus téléchargée au monde et détrône Facebook.

C'est une décision prise par la commission européenne ce jeudi 23 février : ses employés en seront désormais pour "protéger" leurs données personnelles. Une mesure normale et déjà établie au Congrès américain et dans certains services administratifs américains.

C'est avant tout une question de sécurité, une question de mœurs, car certains aux États-Unis considèrent que le réseau social chinois peut entraîner des déviances, comme le sexe, l'alcool ou la drogue. Il y a aussi une guerre commerciale parce que TikTok le chinois est aujourd'hui plus fort que Instagram l'Américain et cela ne passe pas.

À la commission européenne, ce n'est visiblement qu'un sujet de cybersécurité selon Thierry Breton, le commissaire européen au marché Intérieur. Il faut protéger la commission d'éventuelles attaques, cyberattaque et sécuriser les données. Tous les employés doivent désinstaller TikTok de leurs téléphones professionnel et personnel sur lesquels sont installées des applications pour le travail.

TikTok avait avoué par le passé que certains de ses employés avaient eu accès aux données d'utilisateurs européens, donc, on comprend bien l'aspect sécuritaire.

Mais ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est pourquoi des fonctionnaires de la commission européenne ont TikTok sur leurs téléphones professionnels ? Cette interdiction, quand on voit le niveau du réseau social, on se dit que c'est une question de salubrité publique. Et puis ils s'ennuient, ils n'ont qu'à faire un baby-foot.

