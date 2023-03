ÉDITO - Strasbourg : un budget sensible au genre, une "initiative positive" selon Alba Ventura

La maire écologiste Jeanne Barseghian à Strasbourg prépare un budget "sensible au genre". En fait, elle prépare tout simplement un budget plus équilibré qui va dans le sens de plus d'égalité entre femmes et hommes. Par exemple, prévoir des gardes d'enfants pour que les femmes puissent participer aux assemblées de quartier ou bien inviter les femmes enceintes à des ateliers pour les aider à se protéger des perturbateurs endocriniens.

Il y a plusieurs idées comme ça. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça va dans le bon sens. C'est comme les cours de récréation, la grande idée de la maire de Strasbourg, c'était, comme d'autres maires d'ailleurs, de dégenrer la cour d'école où les garçons occupent trop de place à jouer au foot. Aujourd'hui, on a une génération de gamins qui pensent très tôt que la cour est à eux.

Dans le nouveau budget de la ville, il y a des travaux de végétalisation des cours d'école pour rééquilibrer un peu l'espace. En tout cas, ce sont des initiatives positives, pensées, réfléchies. C'est mieux que des subventions versées n'importe comment pour la construction d'une mosquée qui a refusé de signer la charte des principes de l'islam en France et pas franchement sensible à l'égalité femmes/hommes.

