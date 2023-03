ÉDITO - CMP : "La gauche fait semblant de ne pas savoir comment ça marche", dit Alba Ventura

La fameuse CMP, commission mixte paritaire, a donc trouvé un accord. Cette commission est très critiquée à gauche où l'on explique que dix parlementaires ont fait la loi contre des millions de Français. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je trouve ça même ça scandaleux !

Lire les critiques de Fabien Roussel, ancien candidat à la présidentielle, représentant du Parti communiste français (le PCF, qui a défendu une dictature pendant des années) et l'entendre dire que "dix parlementaires se sont arrangés entre eux à huis clos, dans le dos des Français pour leur voler du temps de vie". Et entendre ce même discours chez Mathilde Panot de la France insoumise. "Dix parlementaires", dit-elle, "vote à huis clos deux ans ferme pour l'ensemble de la population".

Au-delà du sens de la formule classique en politique, ce qu'il raconte sont juste des "fake news". C'est comme parler de la retraite à 1.200 euros, c'est faux. Donc non, les quatorze sénateurs et députés de cette CMP ne sont pas dix, mais quand il y en a quatre de gauche, ils s'excluent forcément.



La démocratie représentative ridiculisée

Ces quatorze parlementaires ne se sont pas retrouvés en catimini dans un bureau caché de l'Assemblée pour tricher puisque c'est ce qui est sous-entendu, non ? Ils sont représentatifs des 577 députés et 348 sénateurs qui ont examiné la loi et même voté pour ce qui est du Sénat et la CMP, c'est la suite de la procédure parlementaire, l'instance où l'on tranche entre les textes débattus dans chaque chambre où l'on délibère ou l'on trouve des compromis dans le calme.

D'ailleurs, je précise qu'il y a des CMP qui n'aboutissent pas : une sur trois environ, mais la gauche fait semblant de ne pas savoir comment ça marche, comme elle fait semblant de ne pas savoir que cette CMP à laquelle elle a maintes fois participé, s'est toujours déroulée à huis clos. C'est très énervant parce que tout ça revient à ridiculiser la démocratie représentative. Sauf que cette démocratie représentative, qui fait que la France insoumise ou le Rassemblement national siège à l'Assemblée, c'est aussi cette démocratie représentative qui donne à Emmanuel Macron une majorité relative.

Je voudrais rappeler aux Insoumis que dans la Sixième République qu'ils appellent de leurs vœux, il y a la proportionnelle intégrale. Et là, ce n'est pas de la négociation ou du compromis ne fois de temps en temps, ce sont des accords tous les jours et parfois contre-nature. Cette attitude pose donc un vrai problème. Et ce n'est pas le fait de s'opposer qui pose problème. On a parfaitement le droit d'être contre. Ce qui pose problème, c'est cette petite musique qui dit en permanence que le système des élections est corrompu, qu'il y a une caste qui s'arrange dans son coin. Ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen dans les années 1980, qui s'en prenait aux "copains et aux coquins", "bonnet blanc et blanc bonnet". Eh bien, c'est cette même rhétorique que la gauche reprend aujourd'hui.

Cette gauche radicale qui ne cesse de renforcer les Français dans l'idée que l'élection est un piège à cons qui ne cesse de s'affranchir des règles qui ne cessent d'enchaîner les coups de boutoir contre notre système démocratique. Il n'est pas parfait ce système. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé mieux. Mais bon, le débat reste ouvert.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info