ÉDITO - Quatennens à l'Assemblée : "Sur le plan juridique, il n’y a aucun obstacle à ce qu’il revienne", dit Ventura

C'est le débat qui agite les Insoumis et une bonne partie des députés : Adrien Quatennens peut-il revenir à l'Assemblée ? C’est une question compliquée parce qu’elle est à la fois juridique, morale et politique. Juridiquement personne ne peut s’y opposer. Adrien Quatennens peut reprendre sa place. Il y a une plainte, certes, elle va être instruite. Il a reconnu avoir donné une gifle au milieu d’un divorce qui se passait mal.

Ça n’excuse rien, mais sur le plan juridique, il n’y a aucun obstacle à ce qu’il revienne. D’abord il a une immunité parlementaire. Et par ailleurs, ce ne serait pas le premier à siéger alors qu’il a une affaire judiciaire ouverte pour violence.

Pour vous citer deux exemples : il y a un ancien député de la majorité lors de la précédente mandature qui a été poursuivi et condamné pour des coups de casque de moto sur la tête sur l’un de ses adversaires politiques. Ça ne l’a pas empêché de siéger à l’époque. Damien Abad, qui fait lui aussi l’objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols siège toujours à l’Assemblée.

Revenir, mais sous quelle forme ?

C'est une question de morale et politique. Il s’agit de savoir si le groupe des députés Insoumis souhaite voir dans ses rangs un homme qui a reconnu avoir porté la main sur sa femme. Et là-dessus, ils sont extrêmement divisés. Puis, il y a la question de savoir, quelle forme aura ce retour.

Est-ce que c’est un retour à 100% ? Est-ce qu’Adrien Quatennens va s’imposer une forme de discrétion ? Ne pas poser de question d’actualité, ne pas aller dans les médias... voire ne pas siéger en séance mais uniquement en commission le temps que l’affaire soit tranchée. Voilà toute la gradation des possibilités que la France Insoumise examine en cas de retour du député.

Ça a fragilisé Jean-Luc Mélenchon qui le paye aussi dans son parti Alba Ventura

Adrien Quatennens, ce n’est pas n’importe qui chez les Insoumis. Quatennens, c’est l’héritier de Jean-Mélenchon dont on a vu d’ailleurs à quel point il était mal à l’aise dans cette affaire en lui apportant son soutien. Ça a fragilisé Jean-Luc Mélenchon, il le paye dans les sondages. Mais il le paye aussi dans son parti, avec les critiques des féministes, avec la multiplication des voix discordantes. Regardez Clémentine Autain qui s’autorise à parler de sa quasi-candidature à la présidentielle.

Mélenchon qui se retrouve dans le viseur de Fabien Roussel quand le leader communiste dit hier que si "son fils avait fait ça, il ne lui adresserait plus la parole". Est-ce justifié ? Pas vraiment non. Là, je trouve que Fabien Roussel n’a pas été bien inspiré, il va trop loin. On sait qu’il est en guerre ouverte avec Jean-Luc Mélenchon mais je ne pense pas que les affaires privées doivent être instrumentalisées pour nourrir les règlements de comptes politiques.

