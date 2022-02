ÉDITO - Présidentielle 2022 : Éric Zemmour est le candidat le plus politicien

Eric Zemmour: le plus politique des candidats à la présidentielle

Éric Zemmour a souvent répété qu'il n’est pas un politicien… Or, il est un politique hors pair ! C'est le seul qui soit parvenu à faire turbuler une campagne ennuyeuse. Il a su, comme personne d'autre, capter les angoisses et parler à une France déclinante et pessimiste.

Éric Zemmour est parmi tous les candidats, le plus politicien de tous. Et politicien à son premier sens, non-péjoratif, qui est de faire de la politique. En bon politicien, il a installé l’idée que la France était en danger de mort, rien de moins. Il a senti la montée d’une radicalité. Il a repoussé les limites de ce que pouvait être dit… Pour faire croire qu'il ne serait pas du sérail… Le rejet est son carburant. Par ses excès, il a encouragé les réprobations et épuisé les modérés… Chapeau !

Tout ça pour développer une stratégie redoutable. En très bon observateur de la vie politique, il a emprunté différentes recettes victorieuses pour sa campagne : il a emprunté à Emmanuel Macron sa candidature anti-système, à Donald Trump et Jean-Marie Le Pen leurs outrances, à Vladimir Poutine son nationalisme. Il y a ajouté une dimension originale. Eric Zemmour ne veut pas que nous évoquions ce qu'il a dit ou écrit dans le passé, même un passé très récent. Tout cela au prétexte, assez commode, que c'est hors de contexte aujourd'hui.

Il ne faudrait raconter qu’une ascension irrésistible, sans jamais l'exposer à ses propres contradictions.

On ne reproche pas à Éric Zemmour de faire de la politique. Il répète souvent que lui, il fera ce que les autres n'ont pas fait pendant 30 ou même 40 ans. C’est typiquement une promesse de vieux routiers de la politique. Quoi de plus politicien aussi que de mettre autant en scène les ralliements à sa candidature, avec des images de retrouvailles savamment travaillées. Il dit qu'il n'est pas là pour distribuer des postes, il a déjà commencé à le faire dans son parti (Reconquête!)

Enfin, Éric Zemmour assure pouvoir rendre possible l'union des droites. N'est-ce pas de la politique politicienne de vouloir fusionner le RN, les LR et Reconquête ? Dans sa stratégie tellement réfléchie, il manque une brique : celle du second tour. Comment rassembler après avoir tant fracturé ? Pour l’instant, l'ancien éditorialiste politique est le meilleur candidat face à Emmanuel Macron … Mais le meilleur pour le faire gagner !