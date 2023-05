ÉDITO - Finale de la Coupe de France : "C’était un match de football, et c’est très bien comme ça"

Samedi 29 avril, les supporters de Toulouse et de Nantes ont bien fait passer un message au Stade de France pour la finale de la Coupe de France, mais pas forcément celui qu’on attendait. Un message assez puissant à Emmanuel Macron, au gouvernement, mais aussi aux syndicats, et à nous médias… enfin à tous ceux qui ont voulu faire de cette finale autre chose qu’un match de foot.

À tous ceux-là, les supporters des Canaris et du TFC ont semblé dire symboliquement : "Foutez-nous la paix !". Ils l'ont fait en piétinant les cartons rouges que l’intersyndicale leur distribuait devant le stade. Ils n’ont pas eu à huer Emmanuel Macron mais seulement parce que ce dernier n’est pas venu sur la pelouse. Et puis surtout ils ont envoyé un message, en profitant du match !

Vendredi 28 avril à ce micro je disais : "Ce n’est pas une manif c’est une finale… et tout sera oublié au premier ballon qui arrivera dans la surface". Eh bien c’était à la deuxième minute, et c’était le premier but toulousain sur corner. Ça ne veut pas dire que les 80.000 spectateurs du Stade de France n’ont pas leur idée sur la réforme des retraites ou sur le chef de l’État, ça ne veut pas dire que certains n’iront pas manifester aujourd’hui… Ça veut simplement dire qu’entre l’inflation, les colères, et l’ambiance de 3e guerre mondiale qui règne dans le monde, les moments pour souffler sont rares, précieux, et qu’il faut savoir en profiter. Donc samedi soir, les violets sont repartis aux anges, les canaris un peu sonnés par le score, c’était un match de football, et c’est très bien comme ça.

