ÉDITO - Chasse à Saint-Dié-des-Vosges : "Une solution qui satisfait tout le monde", selon Alba Ventura

Un compromis trouvé entre la mairie de Saint-Dié-des-Vosges et les chasseurs. C'est assez rare pour être salué. C'est même la première fois en France qu'une concertation entre les chasseurs, le maire et son conseil municipal aboutit à une solution qui satisfait tout le monde.

Laquelle ? On coupe le dimanche, en deux : le matin est pour les chasseurs, l'après-midi, c'est pour les promeneurs. Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur le 1ᵉʳ avril. Chacun a mis de l'eau dans son vin et la commune de Saint-Dié-des-Vosges a réussi ce que personne ne parvient à faire au niveau national.

D'un côté, le patron de la chasse n'en démord pas. Lui ne veut pas lâcher sur la chasse le dimanche. Et puis, de l'autre, il y a les écolos qui s'apprêtent à déposer une proposition de loi. Ce sera jeudi 6 avril à l'Assemblée pour interdire purement et simplement la chasse le dimanche.



Quand tu prône l'intelligence, t'as une chance Alba Ventura

On est là dans une guéguerre entre excités et forcenés, alors qu'on voit bien que des arrangements sont possibles. Mais c'est aussi la force de la vie locale, de l'entente, de la conciliation entre ceux qui connaissent le mieux le terrain. Le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Bruno Toussaint, n'arrête pas de recevoir des coups de fil d'autres maires qui lui demandent : "Mais comment tu as fait ?". réponse : "Quand tu prônes l'intelligence, t'as une chance".

