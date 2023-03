"BlocusChallenge" : Valérie Pécresse (LR) porte plainte contre Louis Boyard (LFI)

Face au "blocus challenge" lancé dimanche 5 mars par le député Louis Boyard, la présidente LR de la Région Île-de-France Valérie Pécresse a annoncé lundi porter plainte contre l'Insoumis pour "incitation au délit d'entrave et incitation à la violence". "Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier", explique-t-elle dans un communiqué. "Ses déclarations appelant au blocage des lycées (...) sur les réseaux sociaux sont inacceptables".

En demandant sur les réseaux sociaux de "poster les plus belles photos de blocus de lycées et d'universités" à partir de mardi, Louis Boyard entend provoquer "l'étincelle" dans la jeunesse contre la réforme des retraites. Cette journée de grèves et de manifestations du 7 mars doit marquer une nouvelle étape dans la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites, avec l'objectif de mettre la "France à l'arrêt".



Qu'une visite de l'Assemblée nationale soit la récompense du concours lancé par le député LFI a achevé d'indigner les macronistes, qui ont estimé qu'il "abîmait l'institution", selon les mots de sa présidente Yaël Braun-Pivet. Certains alliés de la coalition de gauche Nupes ont aussi toussé. "Je n'aime pas le débat public quand il se transforme en jeu. (...) La créativité a toute sa place dans le débat mais elle doit trouver sa propre limite", a ainsi réagi le premier secrétaire du PS Olivier Faure sur Public Sénat.

