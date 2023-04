ÉDITO - Biden à nouveau candidat : peut-on être trop vieux pour faire de la politique ?

Joe Biden, 80 ans, annonce qu’il veut rempiler à la Maison Blanche. Est-ce qu’on peut être trop vieux pour faire de la politique ? En travaillant sur la question, je suis tombé sur un rapport de 2015 commandé par le ministère de la Ville et de la Jeunesse.

Il préconisait de plafonner l’âge des candidats à une élection, de fixer un âge limite à 70 ans. À ce tarif-là, bye-bye papy Joe et papy Donald aux États-Unis. Mais le Général de Gaulle également aurait été mis à la retraite forcée en 1960. Winston Churchill aurait raté un mandat de Premier ministre, et ni François Mitterrand en 1988, ni Jacques Chirac en 2002 n’auraient pu se représenter à la présidentielle.

L’idée était débile et heureusement le rapport a fini à la poubelle. Je dis débile... Se préoccuper de la santé de nos dirigeants, et du renouvellement de nos élus ça ne l’est pas. Mais fixer une limite arbitraire, je maintiens que ce n’était pas brillant.

Trous de mémoire, absences et chutes

L’âge n’est jamais un problème ? L’âge en lui-même non. Comme dirait l’autre, "le temps ne fait rien à l’affaire". Il n’y a que deux choses qui comptent : les compétences et la forme physique et mentale pour exploiter ses compétences et son expérience.

C’est pour cela que la question se pose avec Joe Biden, parce qu’on est témoins depuis quatre ans de ses absences, ses trous de mémoire, ses erreurs et ses chutes à vélo ou dans les escaliers. Il n’est déjà plus celui qu’il a été, et parce que ça se voit. Il a 80 ans, mais il en aurait 15 de moins avec les mêmes difficultés, ça serait la même chose.



A la limite, réfléchissons au nombre de mandats consécutifs à ne pas dépasser, sans question d’âge

En France, le sujet est rarement abordé. Peut-être que le dernier à l’avoir fait un peu franchement, c’était Alain Juppé, favori de la course à l’Élysée pour 2017, mais qui approchait déjà les 70 ans, et il avait promis à l’époque de ne faire qu’un seul mandat s’il était élu. Puis, vous connaissez la suite.

Ces élus qui ne savent pas s’arrêter à temps, qui s’accaparent les mandats, ça ce n’est pas un problème ? Si, mais la solution est assez simple. C’est l’électeur qui décide de faire rempiler ou pas son maire ou son député. À la limite, réfléchissons à un nombre de mandats consécutifs à ne pas dépasser, sans question d’âge.

L’âge moyen des députés élus l’an passé à l’Assemblée est de 49 ans. Emmanuel Macron en a 45, élu à 39. Puis, qui vous dit que demain les Français n’auront pas envie d’une figure plus expérimentée, plus ronde, plus rassurante à l’Élysée ? Si vous voulez, je vais vous présenter un certain François Bayrou qui aura 75 ans en 2027 et qui s’accroche toujours à ça.

