ÉDITO - "Alain Juppé est un grand personnage politique et un perdant magnifique", selon Alba Ventura

Alain Juppé publie jeudi 14 septembre Une histoire française (ed. Taillandier), ses mémoires. Aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, il est soumis au devoir de réserve et n'a donc pas le droit de commenter l'action politique. Mais alors que cherche-t-il avec ses mémoires ?

Rien. Il ne cherche rien que le plaisir d’écrire et de se raconter. À 78 ans, Alain Juppé a l’âge de dire ce qu’il pense. Il a l’âge d’exprimer ses regrets, ses blessures, ses ambitions qui n’ont pas abouti. "J’aurais bien aimé être président", c’est ce qu’il a confié au journal Le Monde. Mais il ne dit pas aux Français : "Vous n’étiez pas là, moi j’y étais". Il ne leur fait pas ce reproche, comme l’avait fait Lionel Jospin en 2002 lorsqu’il avait été éliminé au 1er tour. Non, Alain Juppé a compris que cela venait d’abord de lui.



"J'ai sans doute manqué d’attention aux autres, sous-estimé le pouvoir d’un regard ou d’un mot de reconnaissance pour ceux qui croyaient en moi, pensant que ça allait de soi. Je n’ai pas su entretenir la flamme", dit-il. On n’est jamais déçu par sa sincérité, comme lorsqu’il avoue avoir pleuré devant le film Sissi l'impératrice. J’avoue que je ne m’y attendais pas, à celle-là… Comme lorsqu’il évoque l’effet que les femmes ont sur lui : la beauté des femmes... Peut-être que cette "froideur" était une façon de cacher sa sensibilité, son romantisme.



Il lui a manqué cette façon d'aller vers les gens, de créer du lien avec les Français Alba Ventura

Cette distance, c'est probablement ce qui l'a empêché d'atteindre le sommet. Parce que c’est vraiment un des esprits les plus brillants que l’on ait eus. Mais il lui a manqué cette façon d’aller vers les gens, de créer du lien avec les Français, d’être en empathie… Par timidité, beaucoup, et puis par orgueil, beaucoup aussi. Comme il le dit, "à force d’accumuler les prix d’excellence (sauf en sport), on finit par croire qu’on est le meilleur".

C’est ce qu’il écrit dans ses mémoires, "ce sentiment de supériorité" qu’il a éprouvé, tout jeune, bien avant que Jacques Chirac le surnomme "le meilleur d’entre nous".