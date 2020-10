Anne Hidalgo est l'invitée du Grand Jury dimanche

publié le 01/10/2020 à 13:00

Sur plusieurs fronts. Anne Hidalgo a été reçue par Jean Castex à Matignon afin d'évoquer la situation sanitaire liée au coronavirus à Paris. Le taux de positivité au Covid-19 continue d'augmenter en France, selon les chiffres officiels publiés le 28 septembre dernier. 4.069 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours, dont 780 cas graves en réanimation et 81 personnes sont décédées dans les dernières 24 heures - contre 27 sur les 24 heures précédentes.

En parallèle, la maire de Paris trace son chemin vers 2022. Anne Hidalgo alimente les spéculations sur une éventuelle candidature. La socialiste a explique ne pas croire "que les échéances de 2021 (régionales et départementales) et 2022 (présidentielle) se feront à partir des partis. Cela se jouera dans quelque chose de plus large".

