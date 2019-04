Dons pour Notre-Dame : "Les fureurs idéologiques l'emportent", dit Mazerolle

publié le 19/04/2019 à 19:43

C'est dire dans quel état se trouve notre pays... Incapable de respecter une trêve, même lorsque l'émotion le submerge. Les fureurs idéologiques l'emportent. Les milliardaires qui distribuent les millions sont consternés d'être accablés de reproches alors qu'en d'autres lieux, ils seraient félicités. Les miséreux sont indignés de l'attitude de riches qui distribuent l’aumône selon leur bon plaisir. Et plutôt que de chercher à comprendre ce qui motive l'autre, l'affrontement devient la règle.



Ce procès fait aux riches n'est pas fondé. On ne peut pas leur reprocher de donner aux riches pour les vieilles pierres plutôt que pour les misérables. Les pierres en question ont une âme et résultent d'une activité humaine qui forge une identité nationale et populaire dans laquelle chacun se retrouve, croyant ou athée. Ces pierres ne sont pas en opposition avec les vivants. De plus, il arrive aussi aux riches de donner pour des associations à vocation sociale.

La querelle sur le mécénat n'a pas non plus de sens, car outre la somme donnée qui évite à l'État de mettre la main à la poche, l'entreprise ne sera exonérée que pour 60% de sa contribution. Elle paye des impôts sur le reste, donc elle dépense plus. Enfin, les entreprises du CAC 40 règlent en France des dizaines de milliards d'impôts que l'État est bien satisfait d'empocher.

Une indignation qui peut se comprendre

L'indignation n'est donc pas fondée mais peut se comprendre. La démonstration précédente est absolument inacceptable pour un smicard qui s'échine au travail, qui n'a pas un centime pour offrir un cadeau à ses enfants et qui ne peut pas comprendre comment de grands patrons parviennent en quelques secondes à débloquer 100 ou 200 millions d'euros.



D'autant plus que ce geste intervient dans une époque secouée par les excès du capitalisme, avec des querelles récurrentes sur les retraites chapeaux, ou bien la domination souvent sans partage de la finance sur la marche de l'économie.



Ces deux France qui ne se comprennent pas, il est par conséquent logique qu'elles s'affrontent. Cela est pourtant hautement regrettable, puisqu'il s'agit de Notre-Dame, d'une valeur spirituelle et d'un patrimoine qui nous est commun. L'occasion se présente au contraire de mener une réflexion qui permettrait de faire preuve de bon sens et d'aller à la racine des choses.