publié le 12/06/2019 à 11:33

Sur les questions sociales, Édouard Philippe est attendu sur trois sujets majeurs. Qui profitera de la baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu ? C'est une question concrète à laquelle il pourrait répondre. Annoncée par Emmanuel Macron à l'issue du Grand Débat, l'exécutif s'est contenté pour l'heure d'évoquer une baisse de 300 euros en moyenne par foyer.



Deuxième sujet : la réforme de l'assurance chômage. Elle est attendue pour cet été, sans doute par décrets. De nouvelles concertations vont s'ouvrir dans les jours qui viennent.

Enfin, troisième sujet, et non des moindres : la réforme des retraites. Le Premier ministre pourrait en dire un petit peu plus sur le calendrier qui reste très flou.

Reste que, non seulement les arbitrages ne sont pas tous rendus à cette heure-ci, mais son discours est avant tout porteur de sens. Il ne faut pas attendre un catalogue de mesures, comme c'était le cas lors de sa première déclaration de politique générale en 2017.



De plus, cette fois-ci,le chef de l'État ne lui a pas coupé l'herbe sous le pied en s'exprimant avant lui.