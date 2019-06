publié le 13/06/2019 à 15:16

Au lendemain de son discours de politique générale face aux députés ce mercredi 12 juin, où il a notamment évoqué les sujets de la fiscalité, l'écologie et l'immigration, Édouard Philippe fait face aux premières frondes de l'opposition.



L'argumentaire du Premier ministre a en effet été jugé insuffisant par Marine Le Pen qui s'est exprimée depuis Bruxelles : "Je pense qu'il n'ont rien compris et qu'ils sont dans un déni total de réalité. Ils n'ont pas entendu les nombreux mois de contestation et les résultats des élections européennes".

La présidente du Rassemblement National regrette également qu'ils "soient dans une démarche électoraliste" qu'elle qualifie "d'assez grossière" pour "essayer de capter l'électorat de Monsieur Jadot". Marine Le Pen a conclu en affirmant qu'ils "ne sont pas prêt à changer radicalement de politique. Ils vont aller de déconvenue en déconvenue".