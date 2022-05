DIAPORAMA - Nouveau gouvernement : tour d'horizon des Premiers ministres de la Ve République

Qui sera le prochain ? Pour entamer un second quinquennat et impulser une nouvelle dynamique, Emmanuel Macron va devoir former un nouveau gouvernement et nommer un nouveau Premier ministre. Le chef de l'État a déjà dressé un portrait robot du prochain chef du gouvernement. Le Premier ministre devra, de préférence, être "vert", expérimenté et très politique, et être une femme.

En 2017 déjà, Emmanuel Macron avait dévoilé son "souhait" de nommer une femme première ministre, déclarant qu'"il n'y a eu qu'une expérience en France, quelqu'un de remarquable, Édith Cresson, dont la vie n'a pas été facilitée parce que le contexte politique était très dur. Après, je ne vais pas choisir un premier ministre parce que c'est une femme. Je choisirai le premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme". Finalement, il avait nommé le leader du parti Horizons Édouard Philippe puis c'est Jean Castex qui lui a succédé. Pour l'instant, le président réélu a déjà proposé le poste de Premier ministre à Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée, et à Véronique Bédague, ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls... qui ont toutes les deux refusé.

En attendant de connaître le nom du successeur de Jean Castex, RTL vous propose un tour d'horizon des Premiers ministres de la Ve République, de Michel Debré à Bernard Cazeneuve en passant par Édouard Balladur, François Fillon, Lionel Jospin ou encore Laurent Fabius.

