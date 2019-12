Laurent Pietraszewski sur RTL : "Je n'ai plus aucune autre source de revenus"

19/12/2019

Après la démission de Jean-Paul Delevoye, Laurent Pietraszewski reprend le dossier de la réforme des retraites. La déclaration d'intérêts effectuée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) du nouveau secrétaire d'État a fait apparaître la somme de 71.872 euros perçue entre août et septembre 2019 en tant que responsable du département ressources humaines chez Auchan.

Sur RTL, Laurent Pietraszewski confirme qu'il s'agit d'indemnités de licenciement. "Tous les documents ont été transmis en temps et en heure à la Haute autorité. La difficulté dans cet exercice de transparence, qui est bon dans notre démocratie, c'est parfois difficilement interprétable quand on n'est pas concerné. C'est pour ça qu'il y a une Haute autorité", explique-t-il.

Le secrétaire d'État explique n'avoir "plus aucune autre source de revenus que la fonction d'État. Je n'en avais pas non plus quand j'étais député. Ce sont des indemnités de licenciement que j'ai perçu qui correspondent à une carrière complète de 27 ans dans une entreprise".