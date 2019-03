Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Justin Trudeau à l'occasion des commémorations du 11-Novembre

Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Justin Trudeau à l'occasion des commémorations du 11-Novembre Crédits : Jacques Demarthon / AFP | Date :

Après la mort de Charles Aznavour, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus en Arménie

Après la mort de Charles Aznavour, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus en Arménie Crédits : Ludovic MARIN / POOL / AFP | Date :

Brigitte Macron, Emmanuel Macron et Stéphane Bern à Bougival, le 15 septembre 2019

Brigitte Macron, Emmanuel Macron et Stéphane Bern à Bougival, le 15 septembre 2019 Crédits : Christophe Petit Tesson / POOL / AFP | Date :

Brigitte Macron et Paul Pogba, le 16 juillet 2018

Brigitte Macron et Paul Pogba, le 16 juillet 2018 Crédits : ludovic MARIN / AFP | Date :

Angela Merkel, Emmanuel et Brigitte Macron

Angela Merkel, Emmanuel et Brigitte Macron Crédits : PATRIK STOLLARZ / AFP | Date :

Brigitte et Emmanuel Macron avec Donald et Melania Trump, en Virginie aux États-Unis, le 23 avril 2018

Brigitte et Emmanuel Macron avec Donald et Melania Trump, en Virginie aux États-Unis, le 23 avril 2018 Crédits : SAUL LOEB / AFP | Date :

Emmanuel et Brigitte Macron lors de l'hommage national à Arnaud Beltrame, le 28 mars 2018

Emmanuel et Brigitte Macron lors de l'hommage national à Arnaud Beltrame, le 28 mars 2018 Crédits : ludovic MARIN / POOL / AFP | Date :

Brigitte et Emmanuel Macron, en Inde le 11 mars 2018

Brigitte et Emmanuel Macron, en Inde le 11 mars 2018 Crédits : Ludovic MARIN / POOL / AFP | Date :

Brigitte et Emmanuel Macron à leur arrivée le 9 mars 2018 en Inde

Brigitte et Emmanuel Macron à leur arrivée le 9 mars 2018 en Inde Crédits : Ludovic MARIN / POOL / AFP | Date :

Emmanuel Macron, Francis Kalifat et Brigitte Macron au dîner annuel du Crif, le 7 mars 2018

Emmanuel Macron, Francis Kalifat et Brigitte Macron au dîner annuel du Crif, le 7 mars 2018 Crédits : LUDOVIC MARIN / POOL / AFP | Date :

Le couple Macron en visite au Sénégal aux côtés du président Macky Sall et son épouse Marieme Faye Sall, le 1er février 2018

Le couple Macron en visite au Sénégal aux côtés du président Macky Sall et son épouse Marieme Faye Sall, le 1er février 2018 Crédits : ludovic MARIN / AFP | Date :

Brigitte et Emmanuel Macron en déplacement en Tunisie, le 31 janvier 2018

Brigitte et Emmanuel Macron en déplacement en Tunisie, le 31 janvier 2018 Crédits : ZOUBEIR SOUISSI / POOL / AFP | Date :

Brigitte Macron et Juliana Awada, l'épouse du président argentin, à l'Élysée, le 26 janvier 2018

Brigitte Macron et Juliana Awada, l'épouse du président argentin, à l'Élysée, le 26 janvier 2018 Crédits : PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP | Date :

Le couple Macron aux côtés de Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan

Le couple Macron aux côtés de Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan Crédits : ludovic MARIN / POOL / AFP | Date :

Brigitte et Emmanuel Macron en Chine, le 8 janvier 2018

Brigitte et Emmanuel Macron en Chine, le 8 janvier 2018 Crédits : ludovic MARIN / POOL / AFP | Date :

Brigitte et Emmanuel Macron en Chine, le 8 janvier 2018

publié le 27/12/2018 à 07:55

Pour cause de rénovation de la salle des fêtes de l'Élysée, Emmanuel et Brigitte Macron ont fêté, mercredi 19 décembre, le traditionnel "Noël de l'Élysée" dans la Manufacture des Gobelins, avec comme chaque année les enfants du personnel et de plusieurs associations.



C'était aussi l'occasion de revenir sur l'année de Brigitte Macron. La première dame a continué de se battre pour une meilleure insertion des enfants en situation de handicap dans la société. Elle a aussi milité contre le harcèlement scolaire.

Sur RTL, Brigitte Macron déclarait : "Je voudrais aussi qu'à l'école, il y ait déjà un apprentissage de la bienveillance, parce que chez les petits ce n'est pas sur Internet que ça se passe. Parfois, les harceleurs ne se rendent pas toujours compte qu'ils le sont. On peut l'être à son insu, pour rire... Donc il faut véritablement qu'il y ait une information".