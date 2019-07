publié le 10/07/2019 à 09:23

L'homéopathie ne sera plus remboursée par la sécurité sociale d'ici à un an et demi. Le gouvernement se rangent ainsi à l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) qui avait conclu à l'absence d'efficacité avérée de ces produits pharmaceutiques. Une décision très attendue par les acteurs économiques concernés, comme pour les patients.

"Il y a eu beaucoup de pressions", confirme Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, invitée de RTL au lendemain de cette annonce controversée : "évidemment des industriels, de Français qui y croient très sincèrement". Un déremboursement qui a aussi des conséquences économiques, avec un coût social : 1000 emplois seraient ainsi impactés selon les laboratoires Boiron.

Un état de lieux exagéré pour Agnès Buzyn. "C'est ce que disent les laboratoires Boiron aujourd'hui. Moi je ne pense pas que les Français vont arrêter de consommer l'homéopathie, puisque le remboursement est très faible". Les petites granules aujourd'hui remboursées à 30% ne le seront plus qu'à 15%, puis ce taux tombera à zéro en 2021.

"Je ne pense que cela pèsera autant sur l'emploi que ce que dit la firme", ajoute encore la ministre de la Santé qui reste ferme sur le sujet. "On ne peut décider par une pétition, par du lobbying du taux de remboursement d'un médicament. Cela n'est pas comme cela que cela fonctionne", insiste Agnès Buzyn.